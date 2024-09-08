Van’da oldukça yoğun ilgi gören ve Vanlıların yaz sofralarını; lezzetiyle tatlandıran, görüntüsüyle renklendiren Alaköy Kavununa ilgi yüksek. Müşteri tadından, üretici ise satıştan memnun.

Verimli tarıma elverişli topraklarıyla bilinen Alaköy’ün, sonbahara doğru yetişme süreci tamamlanan kavunların lezzeti Çiftçi Burhan Ezgi’ye göre Van’ın bereketli topraklarından geliyor.

Üretici Burhan Ezgi, “Alaköy Kavunumuz Van’a özgü bir kavundur. Ona asıl lezzetini veren Van’ımızın bereketli topraklarıdır. Alaköy’de kavun üretimi için 130 dönüm tarlamız var, şükürler olsun ki halkımız da ilgi gösteriyor. Genel itibari ile diğer kavun türlerine oranla vatandaşımız yerli Alaköy Kavununu daha çok tercih ediliyor.” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 200 dönümlük alan içerisinde Alaköy Kavununun yanı sıra çeşitli sebze ve meyve türleri de yetiştirdiklerini belirten Burhan Ezgi, “Yaklaşık iki senedir Alaköy Kavunu yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra farklı kavun çeşitleri ve karpuz da üretiyoruz, diğer illerde tarımla uğraşan çiftçilerimizin yaşadığı sorunları biz burada yaşamadık açıkçası. Van halkı ürettiğimiz yerli ürünlere ilgi gösteriyor, bizler de kazancımızın azına çoğuna bakmadan tarım yapmaya, çiftçilik yapmaya, üretim yapmaya devam edeceğiz. Toplam 200 dönümlük alanda tarımsal faaliyetlerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuşarak hem üretiminden hem de satışlardan memnun olduğunu belirtti.