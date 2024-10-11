Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (Cumartesi) Van’ın 9 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Planlı kesintilerden İpekyolu, Edremit, Tuşba merkez ilçeleri ile birlikte Erciş, Muradiye, Özalp, Saray, Gevaş ve Gürpınar ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

VEDAŞ tarafından kesintinin yapılacağı duyurulan ilçe ve mahalleler şu şekilde;

İpekyolu;

09.00-17.00 saatleri arasında Alipaşa, Bahçıvan, Hafiziye, Halilağa ve Vali Mithatbey mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00-17.00 saatleri arasında Taşkonak mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt ve Yeşilsu mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında Salihiye, Vanyolu, Ağaçören, Ağırkaya, Çubuklu, Evbeyli, Gözütok, Kardoğan, Kekiksırtı, Köycük, Mağara, Söğütlü, Ulupamir, Abdalmezrası, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler ve Uncular mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-17.00 saatleri arasında Babacan, Fevziçakmak, Kandahar ve Şehitmehmetbey mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aşağıtulgalı, Damlacık ve Yukarıtulgalı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Saray;

09.00-17.00 saatleri arasında Bakışık mahallesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında Alnıak, Arındı, Bozyiğit, Çatakdibi, Cevizalan, Çörekli, Doluçıkın, Erkaldı, Giyimli, Gölardı, Güleçler, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Karakoç, Koçgüden, Mollahüseyin, Murataldı, Ongun, Ortaköy, Öveçli, Savacık, Sevindik, Sütlüce, Taşdöndüren, Tepegören, Topsakal, Tutak, Tutmaç, Üçgen, Uzungedik, Yaramış, Yedisalkım, Yolaşan, Yurtbaşı, Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

09.00-17.00 saatleri arasında Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.