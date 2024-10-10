Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Eylül 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş-kalkış yaptığı belli oldu.

EYLÜL AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanları tarafından paylaşılan verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda Eylül ayında ‘kesin olmayan’ verilere göre 145 dış hat yolcusu, 128 bin 984’ü ise iç hat yolcusu olmak üzere toplam 129 bin 129 gelen-giden yolcu taşındı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiki verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Eylül sonu Ocak-Eylül döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 14 bin 801 iç hat, 80’i ise dış hat olmak üzere toplam 14 bin 881 uçak iniş-kalkış yaptı.

2023 yılının aynı döneminde 48 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 75 dış hat seferi yapıldı. Aynı şekilde 2023 yılının aynı döneminde iç hat sefer sayısı 13 bin 468 olurken 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 14 bin 801’e çıktı.

Eylül ayı verilerine göre; Van’da bir ay içerisinde iç ve dış hat için havalanan toplam uçak sayısı ise bin 757 olarak kayıtlara geçti.

Van Ferit Melen Havalimanı; 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 1 milyon 232 bin 178 yolcu ağırladı. Van Ferit Melen Havalimanı bir önceki yılın aynı döneminde ise 1 milyon 175 bin 374 yolcu ağırlamıştı.