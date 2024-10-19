Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve bağlı mahallelerde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

İpekyolu, Tuşba, Erciş, Muradiye, Gevaş, Edremit, Gürpınar, Çatak ilçelerine bağlı bazı mahallelerde kesinti yaşanacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan mahalleler;

İpekyolu;

09.00-17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan, Vali Mithat Bey, Şerefiye, Serhat Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, Ordu Caddesi Milli Egemenlik Caddesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında; Esenpınar, Halkalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-13.00 saatleri arasında; İskele, Altıntepe Mahalleleri ve bunlara bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Vanyolu Mahallesi, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler, Uncular, Mahalleleri, Abdal Mezrası, Yukarı Kozluca, Aşağı Kozluca, Deredam Mez., Tezgelen, Topraklı, Bakırtaş, Yeşilkanat Mezrası ve bunlara bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-17.00 saatleri arasında; Babacan, Gönderme, Tansu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

06.00-08.00 saatleri arasında; Aşağı Abalı, Aladüz, Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereağzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Gölkaşı, Göründü, Güzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uğurveren, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü, Yuva, Atalan, Bahçelievler, Elmalı, Hişet, Karşıyaka, Orta, Pınarbaşı, Selimiye, Kızıltaş, Gündoğan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

06.00-08.00 saatleri arasında; Bakacık, Çiçekli, Erenkent, Eski Cami, Kavurma, Kıyıcak, Kurubaş, Süphan, Yeni Mahalle, Gölkaşı, Köklü, Çayırbaşı, Çiçekli, Köprüler, Kıyıcak, Dönemeç, Andaç, Enginsu, Mülk Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

12.00-14.00 saatleri arasında; Yeni Cami Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

06.00-08.00 saatleri arasında; Işıkpınar, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Güleçler, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Yedisalkım, Doluçıkın, Hoşap, Dağseven, Kırkgeçit, Ongun, Sütlüce, Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Öveçli, Yurtbaşı, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Bağrıyanık, Geziyurt, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Mollahüseyin, Sevindik, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Örmeli, Üçgen, Uzungedik, Akdoğu, Alnıak, Çatakdibi, Cevizalan, Dolaylı, Giyimli, Yalınca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Çatak;

06.00-08.00 saatleri arasında; Ağaçlık, Görentaş, Teknecik, Derebaşı, Boyunpınar, Onağıl, Saygın Mezrası, Abalı ve bunlara bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.