Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ’tan yapılan açıklamada; planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Çaldıran, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Alipaşa, Vali Mithat Bey, Bahçıvan, Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
13:00 – 15:00 saatleri arasında Çalımlı, Dibekli, Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyit Fehim Arvasi Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kavurma, Süphan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Akın, Kurubaş Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
13:00 – 15:00 saatleri arasında Akın, Kurubaş Şabaniye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 19:00 saatleri arasında Akçift, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Güvençli, Halkalı, Karaağaç, Kumluca, Meydancık, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Tabanlı, Yaylıyaka, Yeşilsu, Yumrutepe Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Dinlence, Görüşlü, Salihiye, Vanyolu Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşağımutlu, Aşağıyanıktaş, Burçakalan, Demircik, Kılavuz, Serpmetaş, Yukarımutlu, Yukarıyanıktaş Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
13:00 – 15:00 saatleri arasında Elaçmaz, Umut Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Uluşar Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.