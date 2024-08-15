Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Edremit, Tuşba, Erciş, Çaldıran, Çatak Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Eski Cami mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Bardakçı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Örene, Görüşlü, Çelebibağı, Alkanat, Camiikebir, Haydarbey, Sahil Kent, Salihiye, Tekevler ve Vanyolu mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 16:00 saatleri arasında Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇATAK:
11:00 – 17:00 saatleri arasında Atlıhan, Dalbastı, Övecek mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereagzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü ve Yuva mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Sapakonak mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09:00 – 13:00 saatleri arasında Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik, Kırkçalı, Savatlı, Şemsettin mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.