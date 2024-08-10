Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Özalp, Saray, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
Tuşba;
10:00 – 12:00 saatleri arasında Akçift, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Güvençli, Halkalı, Karaağaç, Kumluca, Meydancık, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
13:00 – 15:00 saatleri arasında Akköprü, Alabayır, Beyüzümü, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kalecik, Kozluca, Yalnızağaç mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Saray;
17:00 – 20:00 saatleri arasında Turanköyde mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri arasında Bakışık mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Başkale;
17:00 – 20:00 saatleri arasında Bilgeç, Böğrüpek, Eşmepınar, Evbakan, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Yanal, Yurttepe mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
İpekyolu;
13:00 – 15:00 saatleri Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Bakraçlı, Beşçatak, Bostaniçi, Çalımlı, Değirmenarkı, Değirmenköy, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Esenler, Gövelek, Irgat, Karakoç, Karpuzalanı, Karşıyaka mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Edremit;
13:00 – 15:00 saatleri arasında Kurubaş mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Özalp;
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çaldıran;
09:00 – 16:00 saatleri arasında Ayrancılar mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Muradiye;
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kandahar, Yenişehir mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.