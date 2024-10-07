Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (Salı) Van’ın 8 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Söz konusu planlı kesintilerden İpekyolu, Edremit ve Tuşba merkez ilçeleriyle beraber Erciş, Muradiye, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

VEDAŞ tarafından kesintinin yapılacağı duyurulan ilçe ve mahalleler şu şekilde;

İpekyolu;

09.00-17.00 saatleri arasında Alipaşa, Bahçıvan, Hafiziye, Halilağa, Vali Mithatbey, Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Serhat, Seyit Fehim Arvasi mahalleleri ile Beşçatak, Değirmenköy, Karpuzalanı, Kavuncu, Köşebaşı ve Sarmaç mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00-17.00 saatleri arasında Kurubaş ve Şabaniye mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında Kalecik mahallesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında Çelebibağı, Örene ve Görüşlü mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-17.00 saatleri arasında Fevziçakmak, Kandahar ve Şehitmehmetbey mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında Kaşıkara ve Sarıköy mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00-13.00 saatleri arasında Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Mollatopuz, Şehittepe ve Tepedam mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Saray;

10.00-13.00 saatleri arasında Mahmudiye mahallesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında Çatakdibi, Çepkenli, Yalaztepe Mezrası-Yukarı Beşparmak-Aşağıbeş Parmak mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.