Bugün Van’ın 8 ilçesine bağlı bazı mahallelerde, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ’ın verdiği bilgilere göre bugün saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Özalp ve Muradiye ilçelerine bağlı bazı mahallelerde elektrikler kesilecek.

İşte kesintiden etkileneceği duyurulan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçıvan, Alipaşa, Hafiziye, Halilağa, Buzhane, Yalı, Vali Mithat Bey, Beşçatak, Değirmenköy, Karpuzalanı, Kavuncu, Köşebaşı, Sarmaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kalecik Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eminpaşa, Andaç, Enginsu, Gölkaşı, Mülk Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abalı, Aladüz, Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereagzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Gölkaşı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uğurveren, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü, Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bükeç, Dağseven, Dikbıyık, Geçerli, Kırkgeçit, Oğuldamı, Özlüce, Taşlıyazı Mahalleleri, Dokuzbaşak-Kapıdağyaşlıdal, Taşlıyazı-Oguldamı-Bükeç-Cizgili ve bağlı mezralarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene, Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıbalçıklı, Aşağıyorganlı, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıyorganlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Kandahar, Şehitmehmetbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Wanhaber: Ramazan Çetin