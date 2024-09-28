Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8 milyar 712 milyon dolardan, 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5'e yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalarak 82 milyar 569 milyon dolardan, 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi.

VAN’IN İHRACAT-İTHALAT VERİLERİ

Van geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ithalat çıktısını düşürürken, ihracat girdisini ise arttırdı.

TÜİK Ağustos ayına ait ithalat ve ihracat verilerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Ağustos ayında ihracat girdisi 2 milyon 79 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Verilere göre Van’ın, 2023 yılı Ağustos ayı ihracat girdisi 1 milyon 708 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Van’da 2024 yılı Ağustos ayında ithalat çıktısı 1 milyon 279 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ağustos ayında Van’da toplam ithalat çıktısı 1 milyon 634 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Van’ın ihracat rakamları 20 milyon 61 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 27 milyon 763 bin dolar olarak gerçekleşti.