Planlı bakım onarım çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, yarın Van’ın 7 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulayacak.

Yapılacak olan çalışmalardan dolayı İpekyolu, Edremit, Erciş, Özalp, Muradiye, Gürpınar ve Başkale ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 09 Ağustos Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintiden etkileneceği açıklanan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Karşıyaka, Kevenli, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş, Hasanabdal Mezrası, Köşk ve Dilkaya Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene, Alkanat, Gölağzı, Tekevler Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Seydibey, Yarımkaya Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmak, Babacan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akdoğu, Kalkanlı Mahalleleri, Kalkanlı Atabinen Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hafiziye, Tepebaşı, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.