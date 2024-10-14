Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın da birçok mahallede kesinti gerçekleştirilecek.

İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gevaş, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerine bağlı bazı mahallelerde yapılacak olan kesinti 8 saat sürecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan, Vali Mithatbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Esenpınar, Gedikbulak, Kumluca, Yaylıkaya, Halkalı ve Şahgeldi Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Üçdoğan, Evinli, Yaya, Çepkenli, Kayrakdere, Kızgınkaya, Tarımcık, Bükülmez Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çelebibağı, Örene, Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal, Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı, Sözveren Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yumruklu Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.