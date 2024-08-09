Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde; 

TUŞBA

10:00 – 13:00 saatleri arasında Adıgüzel, Ağartı, Akçaören, Akçift, Alaköy, Aşıt, Atmaca, Ayanıs, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

15:00 – 17:00 saatleri Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Selimbey, Yalı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

 09:00 – 17:00 saatleri Karşıyaka, Kevenli, Beşçatak, Bostaniçi, Değirmenköy, Karpuzalanı, Kavuncu, Kıratlı, Köşebaşı, Sarmaç, Esenler, Vali Mithat Bey, Yeni mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

15:00 – 17:00 saatleri arasında Şabaniye mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni, Üçdoğan, Akpınar Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

09:00 – 17:00 saatleri arasında Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

SARAY

09:00 – 17:00 saatleri arasında Bakışık mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN

09:00 – 17:00 saatleri arasında Fatih mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin