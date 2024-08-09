Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
TUŞBA
10:00 – 13:00 saatleri arasında Adıgüzel, Ağartı, Akçaören, Akçift, Alaköy, Aşıt, Atmaca, Ayanıs, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU
15:00 – 17:00 saatleri Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Selimbey, Yalı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri Karşıyaka, Kevenli, Beşçatak, Bostaniçi, Değirmenköy, Karpuzalanı, Kavuncu, Kıratlı, Köşebaşı, Sarmaç, Esenler, Vali Mithat Bey, Yeni mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT
15:00 – 17:00 saatleri arasında Şabaniye mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni, Üçdoğan, Akpınar Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
SARAY
09:00 – 17:00 saatleri arasında Bakışık mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN
09:00 – 17:00 saatleri arasında Fatih mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.