TÜİK Temmuz ayına ait ithalat ve ihracat verilerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Temmuz ayında ihracat girdisi 2 milyon 504 bin dolara ulaştı.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Van’ın ihracat rakamları 17 milyon 982 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 26 milyon 484 bin dolar olarak gerçekleşti.

VAN’DA İTHALAT RAKAMLARI İHRACAT RAKAMLARININ 9 MİLYON ÜZERİNDE

2024 yılı Temmuz ayında Van’ın ithalat çıktısı 3 milyon 642 bin dolara ulaşırken, ihracat girdisi 2 milyon 504 bin dolar oldu.

2024 yılının ilk yedi ayında Van’da 26 milyon 484 bin dolar olan ithalat çıktısı, 17 milyon 982 bin dolar olan ihracat girdisini, 9 milyon 498 bin dolar aştı.

TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ TİCARET ORANI

Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 4,1 arttı, ithalat yüzde 8,3 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.