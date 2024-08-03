Van’ın 6 ilçesine bağlı bazı mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Erciş, Muradiye, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün elektrik kesintisi olacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

10.00 – 18.00 saatleri arasında; Yalı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yavuzselim, Yenişehir Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni, Üçdoğan, Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

10.00 – 18.00 saatleri arasında; İstasyon, Tepedam Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.