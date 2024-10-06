Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün İpekyolu, Tuşba, Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İşte kesintinin yaşanacağı o ilçeler ve mahalleler;
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Alipaşa, Bahçıvan, Vali Mithat Bey Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Bardakçı, Şemsibey, Tevekli, Topaktaş, Yeşilköy, Yumrutepe, Esenpınar, Halkalı, Şahgeldi Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çelebibağı, Örene ve Görüşlü Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Alkasnak, Keçikıran, Ünseli Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09:00 – 17:00 saatleri arasında İstasyon, Tepedam Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.