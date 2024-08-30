VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Van’ın Tuşba, İpekyolu, Gevaş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın (31.08.2024) enerji kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yapılacağı ilçe ve mahalleler ile kesinti saatleri şu şekilde;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Pirgarip, Tabanlı mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Vali Mithat Bey Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereagzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Soğuksu Mahallesinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 13.00 saatleri arasında; Budaklı, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yumaklı Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.