Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dolaylı, Örmeli Mahalleleri, Yeşilyurt, El Emeği, Binek Taşı, Dolaylı ve İlgi Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; İskele, Kalecik ve Şemsibey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeşilova Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Kandahar, Yukarı Argıt ve Şehit Mehmet Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.