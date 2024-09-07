Açıklanan istatistiklerde Van’ın; Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, İpekyolu, Muradiye ve Özalp ilçelerine ait veriler de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Van’da tesislere geliş yapan toplam kişi sayısı 336 bin 48 kişi olarak belirlenirken, bunların; 165 bin 123’ü yabancı, 170 bin 925’i ise yerli ziyaretçi oldu.

EN FAZLA TESİSLERE GİRİŞ OLAN İLÇE İPEKYOLU

Van’da en fazla tesislere giriş olan ilçe 252 bin 21 kişi ile İpekyolu olurken, İpekyolu’nu sırasıyla 39 bin 373 kişi ile Edremit, 18 bin 163 kişi ile Erciş, 10 bin 415 kişi ile Çaldıran takip etti.

Verilere göre Başkale’de 4 bin 553, Muradiye’de 3 bin 993, Özalp’te 3 bin 952 ve Gevaş ilçesinde de 3 bin 578 kişi tesislere giriş yaptı.

TOPLAM GECELEME SAYISI

Van’da 2023 yılı içerisinde toplam geceleme yapan kişi sayısı 692 bin 781 kişi olarak açıklanırken, bunların; 377 bin 265’i yabancı, 315 bin 546’sı ise yerli olarak bildirildi. Van’da en fazla gecelemenin yapıldığı ilçe 530 bin 40 kişi İpekyolu olurken, Edremit 63 bin 299 kişi ile ikinci, Erciş 35 bin 666 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Geceleme yapılan diğer ilçelerin sıralaması ise şu şekilde; Çaldıran 22 bin 970, Başkale 17 bin 117, Özalp 8 bin 561, Muradiye 8 bin 3, Gevaş 7 bin 125.

VAN’DA ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ

Van’da ortalama kalış süresi 2,06 olarak kayıtlara geçti.

Van’da 3.76 oranla ortalama kalış süresinin en fazla olduğu ilçe Başkale oldu.

Van’ın 2023 yılında ortalama doluluk oranının yüzde 23.70’ini yabancılar oluştururken, yüzde 19.82’sini ise yerliler oluşturdu. Toplam doluluk oranı ise yüzde 43.52 olarak açıklandı.

Van’da doluluk oranı en yüksek ilçe yüzde 52.83 ile Başkale olurken, ikinci sırada yüzde 47.30 ile Edremit yer aldı.

Diğer ilçelerin 2023 yılı doluluk oranı ise şu şekilde açıklandı;

Erciş yüzde 46.95, Özalp yüzde 45.73, Muradiye yüzde 44.46, İpekyolu yüzde 43.56, Gevaş yüzde 33.83, Çaldıran ise yüzde 30.65.