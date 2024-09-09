2023 yılına ait 4a kapsamında Van’daki geçici iş göremezlik ödeneğine neden olan hastalık olayları ile cinsiyet dağılımı belli oldu.

SGK tarafından bildirilen ve geçtiğimiz seneyi kapsayan programa göre Türkiye geneli iş göremezlik ödeneği alan hastalık olay sayısı toplam 5 milyon 385 bin 524 kişi olarak açıklandı. Türkiye geneli açıklanan sayının 3 milyon 179 bin 505’i erkeklerden oluşurken, 2 milyon 206 bin 19’u kadınlardan oluştu.

Geçtiğimiz sene geçici iş göremezlik durumuna bağlı SGK verilerine kaydı geçen toplam kişi sayısı 19 bin 970 olarak bildirildi. Açıklanan bu sayının 10 bin 112’sini kadınlar oluştururken, 9 bin 858’ini ise erkekler oluşturdu.

2023 yılı geçici iş göremezlik gün süresi Van’da ortalama 139,925 olarak bildirildi. Bu ortalama geçici iş göremezlik gün sayısının 75,486’ı erkekler, 64,439’u ise kadınlar tarafından kullanıldı.

Bir önceki yıl verilerinde; Van’da hastalık olay sayısının toplam hastalık sayısına oranı yüzde 0,37 olurken, hastalık olay sayısının aynı ildeki zorunlu sigortalı sayısına oranı yüzde 18,18 olarak, geçici iş göremezlik süresinin toplam geçici iş göremezlik süresine oranı ise yüzde 0,40 olarak açıklandı.

2023 yılında Van’da hastalık olayı başına düşen ortalama geçici iş göremezlik günü ise ortalama 7,01 olarak bildirildi.