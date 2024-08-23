Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından planlı bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yarın Van’ın Tuşba ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Bardakçı Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

11:00 – 17:00 saatleri arasında Gölkaşı, Mülk, Abalı, Aladüz, Atalan, Enginsu, Andaç, Uğurveren, Köşkköy, Dilkaya Mahalleleri, Şıhler Mezrası, Hasan Abdal Mezrası, İnelsan Şti, Elityol Şti, Kandaşoğlu Beton, Esin Petrol, Seracılar Bölgesi, Günaylar Petrol ve Esen Petrol Civarında bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.