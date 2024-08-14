Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 11 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri Vali Mithatbey mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Eski Cami mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Akköprü mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Örene, Görüşlü, Çelebibağı, Aşağıakçagedik, Bozyaka, Çataltepe, Çetintaş, Derekent, Duracak, Gökoğlan, Gültepe, Gümüşoluk, Kayaboyun, Kırkpınar, Ortayayla, Şerefli, Yukarı Akçagedik mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
BAHÇESARAY:
10:00 – 16:00 saatleri arasında Cevizlibelen, Çömlekçi, İslam, Kaşıkçılar mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Köprüağzı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 16:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereagzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü Ve Yuva mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Dikbıyık ve Topyıldız mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09:00 – 13:00 saatleri arasında Çakmak mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09:00 – 13:00 saatleri arasında Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Seydibey, Yarımkaya Köylerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.