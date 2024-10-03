Yaklaşık 10 yıldır Van’da birçok farkındalık çalışmasına öncülük eden Vangölü Aktivistleri Derneği’nin İstişare Kurulu Üyesi Dr. Erdoğan Özel, açıklamalarda bulunarak dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2024 yaz sezonunun kendileri için yoğun geçtiğini ve halihazırda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “2024 yılı yaz döneminde yoğun bir gündemimiz vardı. Biz aktif bir şekilde gerek festivaller, gerek farkındalık projeleri, gerekse de Van’ın tanıtımına katkı sağlayacak çeşitli çalışmalar gibi birçok faaliyette yer aldık. 2024 yılının başlarından itibaren özellikle de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin sağladığı desteklerle paneller düzenledik, bu sayede binlerce öğrencimize ulaşmayı başardık ve panellerimizde genelde Van Gölü farkındalığı üzerinden ilerledik.” diye konuştu.

Birinci amaçlarının Van Gölü ve Van Gölü Havzasını korumak olduğunu belirten Özel, 2025 yılına dair henüz kesinleşmiş planlamalarının olmadığını ifade ederek şunları kaydetti;

“Van Gölü; tarihi, doğası, kültürü, balığı gibi farklı yönleriyle bu coğrafyaya, Van’a verilmiş büyük bir değer. Bu anlamda toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik olarak çeşitli eğitimler düzenledik. Orta öğretim ve lise kurumlarında eğitimlerimizi gerçekleştirdik ve eğitimlerimize devam da edeceğiz.”

“EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI EĞİTİM ALANINDA SÜRDÜRECEĞİZ”

Dernek olarak en önemli çalışmaların eğitim alanında yapıldığına dikkat çeken Özel, “Derneğimizin en önemli çalışmalarını eğitim alanında devam ettireceğiz. Farkındalık ve doğa yürüyüşleri, bisiklet festivalleri, balık festivalleri gibi çalışmalarımıza ek olarak yeni faaliyetler de hayata geçireceğiz. Van’ın sorunlarına da olabildiğince değinmeye devam edeceğiz, çalışmalarımız olacak, sorunlarımız çok ama Van’ımız çok güzel. 2025 yılında başta Van Gölü olmak üzere, kentimizi ilgilendiren her türlü konunun derinine ineceğiz ve gündeme getireceğiz.” şeklinde konuştu.