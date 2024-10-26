2015 yılından bu yana başta Van olmak üzere farklı bölgelerde yer alan tarihi ve doğal alanlarının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri bu kez Nemrut Kalderası’nda sonbahar temizliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kraterine sahip Bitlis Nemrut Kalderası’nda Sonbahar temizliği yapmaya hazırlanan aktivistler, Bitlis Nemrut Kalderası’na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 27 Ekim Pazar günü sonbahar temizliği yapacak.