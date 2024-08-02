Vangölü Aktivistleri Derneği 3 - 11 Ağustos tarihlerini kapsayan bir dizi farkındalık programı düzenleyecek.

Van Gölü’nün kirlenmemesi, canlı popülasyonun korunması, tarihi ve doğal sit alanlarının korunması ile vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği; “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” ve “Nemrutta Piknik Yasaklansın” sloganları ile yaklaşık 8 gün boyunca devam edecek programa hazırlanıyor.

03 - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan program takvimi şu şekilde açıklandı;

3-4 Ağustos: 3000 yıllık Tarihi Şamram Kanalı kamplı yürüyüş parkuru

6-7 Ağustos: “13. Süphan Zirve Tırmanışı” parkuru

8 Ağustos: “Adabağ Köyü- Ahlat arası yüzme parkuru

10 Ağustos: Nemrut Kalderası Yüzme parkuru

11 Ağustos: Sulak Alanlar için farkındalık turu: “Tatvan- Ahlat Bisiklet Turu”