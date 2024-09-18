Kültür ve Turizm Bakanlığı İzniyle Yapılan Kazılar

Kale kalıntısında, Uluşar Mahallesi'nde Urartu Kralı Menua tarafından inşa ettirilen yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle gerçekleştirilen bu yılki kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkıyor.

Uzman Ekip Tarafından Yönetilen Çalışmalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Erdoğan’ın başkanlığındaki 15 kişilik ekip, kazılarını geçen yıl ortaya çıkarılan tapınak bölümünde yoğunlaştırdı. Bu uzman ekip, alanın tarihi değerini artırmak için titizlikle çalışıyor.

Umut Verici Bulgular Bekleniyor

Erdoğan, kazılarda şu ana kadar pek çok önemli buluntunun gün ışığına çıktığını belirterek, tapınak etrafında depo odaları bulmayı umduklarını ifade etti. Özellikle savaş tanrısı Haldi'ye ithaf edilen maden işçiliği eserlerinin ortaya çıkması bekleniyor.

Bölgenin Tarihine Işık Tutan Bir Proje

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, geçen yıl çivi yazılı kitabelerin bulunmasının bilim dünyasında büyük ses getirdiğini vurgulayarak, bu yıl da bronz kalkanlar gibi önemli eserlerin gün yüzüne çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Kazıların bölgenin tarihi açısından taşıdığı önemi de hatırlatarak, çalışmaların devam etmesinin elzem olduğunu belirtti.