Vali Yardımcısı Musa Göktaş, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin’den bilgi alan Vali Balcı, tarihi ve kültürel değerlere hassasiyetle sahip çıkarak restorasyonlarını yaptıklarını söyledi.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Vali Balcı, “İlimiz, doğasıyla, tarihiyle, kültürü ve kıymetli insanlarıyla Türkiye’mizin en güzel illerinden birisi. Kültürel ve tarihi zenginliklerle dolu müthiş bir hazineye sahip. Biz de tarihi ve kültürel varlıklarımıza hem sahip çıkıyoruz hem onların restorasyonlarını yaptırarak gelecek kuşaklara da miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Hoşap Kalesi de bu zenginliklerimizden birisi. Valilik olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmalar tamamladıktan sonra ziyarete açılacak” dedi.

“GÖRÜLMEYE DEĞER KIYMETLİ BİR ESER”

Vali Ozan Balcı, yaptığı açıklamada; “Kale görülmeye değer kıymetli bir eser. Bunun dışında Akdamar Adası’ndaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Erciş ilçemizde Karakoyunlular döneminden kalma tarihi Karayusuf Kümbeti’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Van Kalesi’nin aydınlatmasını yaptık. Hepsinden önemlisi de eski Van Şehrini ayağa kaldırma çalışmamız var. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle geleceğe miras programı çerçevesinde 750 yıllık Ulu Camimiz Kızıl Minareli cami, eski Van şehri içerisinde Tarihi Han, Miri Ambarı restore ediliyor.

Çevre düzenlemesi be yürüyüş yolları yapılıyor. Böylece kültürümüze, tarihimize anlamlı ve önemli katkılar sağlamış olacağız. Van’ımızı doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle seviyoruz. Bu kültürel ve tarihi varlıklarımızı hassasiyetle, dikkatle, özenle koruyup gelecek kuşaklara bırakacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma candan, kalpten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.