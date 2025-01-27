Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Van’ın sorunlarına ilişkin çalışmaların ele alındığı Van Şehir Okumaları Projesinde ilk ay konusu olan ‘Kentlerin Tarihsel Süreci ve Tarihte Van’ konusu tamamlandı.

Alanında uzman farklı akademisyenlerin de gönüllü eğitimler ve seminerler verdiği proje kapsamında hem Van’ın hem de diğer şehirlerin tarihsel süreci konuşuldu.

Eski Van Kenti Restorasyon Çalışmaları, Van Gravürleri, Osmanlı’nın Son Yüzyılında Van gibi ana başlıklar altında araştırmaların ele alındığı projenin ikinci ayında ise ‘Kent ve Toplum’ başlığı altında konular tartışılacak.

“VAN’I OKUMAK İSTİYORUZ”

Projeye ilişkin daha önce açıklama yapan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel; “Bu proje ile beraber Van’ı okumak istiyoruz. İki dernek olarak böyle bir proje kurduk. Hep beraber sorunları ele almak isteyenlerle beraber Van’ı tanımaya başlayacağız. Van’ın tarihinden başladık, hem kültürel, hem çevre, hem de mimari yapısını ele alarak geçmişinden geleceğe yapılabilecekleri ele alacağız. Kentimizle ilgili bilgi ve fikir sahibi olacağız, akademisyenlerimiz bize bu konuda destek oluyorlar. Hem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden hem de farklı şehirlerdeki uzman akademisyenlerimiz bize destek olacaklar. Aynı zamanda kentleşme anlamında geleceği nasıl şekillendirmemiz gerektiğini ele alacağız” demişti.