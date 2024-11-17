Yeni neslin popüler tatlılara daha meraklı olduğunu aktaran Van’daki İşletmeci Mehmet Muslu, geleneksel tatlılara rağbetin düşmeyeceğini de belirtti.

İşletmeci Mehmet Muslu, başta yeni nesil genç ve çocuklar olmak üzere pek çok kişinin geleneksel yiyecek ve içecek yerine daha çok popüler yiyecek ve içecekleri tercih ettiğine dikkat çekti.

Gençlerin ve çocukların donat, waffle, magnolia, profiterol, makaron gibi farklı kültürlere ait tatlılara daha ilgili olduğunu söyleyen Muslu, “Yeni nesil genelde popüler olan yiyeceklere daha ilgili oluyor. Donat, waffle, magnolia, profiterol, makaron gibi çeşitli yiyecekler her ne kadar tercih ediliyor olsa da geleneksel tatlılara da ilgi hiçbir zaman düşmeyecek.” dedi.

Geleneksel tatlılara ilginin her zaman devam edeceğini belirten İşletmeci Mehmet Muslu; “Bizde Antep usulü baklava ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Midye baklava, klasik fıstıklı baklava, havuç dilim, şöbiyet, çikolatalı baklava ve Dubai çikolatasından önce trend olan soğuk baklava. Geleneksel tatlılara rağbet arttı diyemeyiz ama mevcut müşteri profilimiz devam ediyor, dediğim gibi rağbet artmadı ama azalma da olmadı.” ifadelerini kullandı.