Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni istatistik verilerine göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı güncellendi.

Kasım ayı ilk haftası itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 86 bin 69, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 32 bin 379 olarak açıklandı.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik verilerini de güncelledi.

2024 Kasım ayı ilk haftası itibari ile yayımlanan verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan kayıtlı Suriye uyruklu kişi sayısı bin 419 oldu.

Van’da bulunan bin 419 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 olarak bildirildi.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde kayıtlı bin 150 yabancı uyruklu kişi yaşıyor.

Paylaşılan verilere göre Van’da yaşaya kayıtlı Suriyeli sayısı ile ikamet izni dahilinde bulunan yabancı sayısı toplamda 2 bin 569 oldu.