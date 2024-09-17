Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 203 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren verileri de paylaştı.

Bu verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 417 olarak açıklandı.

Van’da bulunan bin 417 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 olarak bildirildi.