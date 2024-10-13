Van’da hafta başı ile birlikte yağışlı hava etkili olacak. Van geneli, bu hafta içi sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Meteorolojinin 5 günlük hava tahmini raporuna göre Van geneli yağışlı bir hava hakim olacak.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 5 günlük hava durumu;
İpekyolu:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı