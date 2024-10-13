Van’da hafta başı ile birlikte yağışlı hava etkili olacak. Van geneli, bu hafta içi sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmini raporuna göre Van geneli yağışlı bir hava hakim olacak.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 5 günlük hava durumu;

İpekyolu:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu 
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: 
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: 
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: 
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye:
13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray:
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin