Van’da hafta başı ile birlikte yağışlı hava etkili olacak. Van geneli, bu hafta içi sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmini raporuna göre Van geneli yağışlı bir hava hakim olacak.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 5 günlük hava durumu;

İpekyolu:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran:

13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş:

13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye:

13 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray:

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı