Meteoroloji bölge geneli için yağış uyarısında bulunurken, yağışların öğle saatleri itibari ile özellikle Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Van’da ise öğle saatleri itibari ile aralıklı yağmur olacağı tahmin ediliyor.

MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ İÇİN UYARI

Meteoroloji, Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda; “Doğu bölgesinde (18.11.2024 Pazartesi günü) beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis'in güneyinin ve Hakkari'nin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri rakımlı) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre Van için beklenen hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu