Meteoroloji bölge geneli için yağış uyarısında bulunurken, yağışların öğle saatleri itibari ile özellikle Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Van’da ise öğle saatleri itibari ile aralıklı yağmur olacağı tahmin ediliyor.
MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ İÇİN UYARI
Meteoroloji, Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda; “Doğu bölgesinde (18.11.2024 Pazartesi günü) beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis'in güneyinin ve Hakkari'nin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri rakımlı) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
VAN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU
Meteorolojik verilere göre Van için beklenen hava durumu ise şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu