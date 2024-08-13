Meteorolojik tahminlere göre Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer ilçelerde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güncel meteorolojik verilere göre Van’da bugün hava durumu şöyle olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 17/34C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 15/27 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/28 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/34 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 13/29 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/31 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/29 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 14/31 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 13/29 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 17/32 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 12/28 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/28 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 13/29 C