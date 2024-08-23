Van'da yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaştıkça, veliler çocuklarını okula eksiksiz gönderebilmek için kırtasiyelere akın ediyor. Ancak bu yıl okul alışverişi yapmak isteyenler, karşılaştıkları fiyatlarla büyük bir şok yaşıyor. Geçen yıla göre fiyatların neredeyse iki katına çıkması, öğrenci velilerini adeta kara kara düşündürüyor.

Van’da Bir Okul Çantası Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıl 1.500 TL’ye mal olan bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye ihtiyaçları, bu yıl 3.000 TL gibi bir rakama ulaşmış durumda. Kırtasiye ürünlerindeki bu büyük artış, özellikle dar gelirli aileleri zorluyor. Veliler, çocuklarının sağlığı için orijinal ve güvenilir ürünler almak isterken, karşılaştıkları yüksek fiyatlar onları zor seçimler yapmaya itiyor.

Fahiş Fiyatlara Karşı Bakanlık Denetimde

Artan fiyatlar sadece velilerin değil, yetkililerin de dikkatini çekmiş durumda. Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi 81 ilde eş zamanlı denetimler başlatarak kırtasiye ürünlerinin fiyat, etiket ve güvenliğini mercek altına aldı. Van’da da yapılan bu denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında bir tutarsızlık olup olmadığı incelendi.

Korsan Ürünler Velileri Tehdit Ediyor!

Kırtasiye yetkilileri, korsan ürünlerin hem çocukların sağlığı hem de ailelerin cebini tehdit ettiğini vurguluyor. Özellikle kimyasal maddeler içeren korsan boya kalemleri, çocukların sağlığını ciddi şekilde riske atıyor. Veliler, çocuklarını bu tehlikelerden korumak için kırtasiye ürünlerini güvenilir yerlerden temin etmeleri konusunda uyarılıyor.

Van’da bir okul çantası hazırlamanın maliyeti, birçok aile için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Fiyatların bu denli artması, eğitim-öğretim dönemine hazırlanan velilerin bütçelerini sarsarken, çocukların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılama konusunda da büyük zorluklar yaşanıyor.