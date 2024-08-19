Beşyol, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi gibi Van’ın en işlek caddelerinde, gürültüye maruz kalan vatandaşlar; baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, işitme kaybı gibi çeşitli hastalıklara da davetiye çıkaran yüksek ses sistemlerinin, belli bir standarda oturtulmasını isteyerek, ilgili kurumların konuya müdahale etmesini talep ediyor.

“GÜRÜLTÜLER VATANDAŞIN SOSYAL HAYATINI ETKİLİYOR”

Türkiye’de çoğu belediye tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre; yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde yüksek gürültülü faaliyetlerinin hafta içi ve saat 08.00 ila 18.00 arası yapılmasına izin verildiğini belirten, yerel yönetim hizmetleri üzerine araştırmalar yapan Muhlis Kaya, “Bir kentin kuralları hemşerilerin huzur ve sükûnetin sağlanmasında olmazsa olmaz kurallardır. Bu kurallar aynı zamanda kentin kimliğini, gelenek ve göreneklerini yansıtır. 2014 yılında 6030 sayılı kanun kapsamında oluşan Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesi son on yılda bu kurallar ile ilgili ne bir düzenleme ne uygulama yapma girişiminde bulunmadılar. Günlük hayatımızda her gün karşılaştığımız sabah erken ve akşam saatlerinde devam eden inşaat gürültüsü, işyerlerinden dışarıya akseden gürültü ve buna benzer birçok sorun vatandaşların sosyal hayatını etkiliyor.” dedi.

Uzmanların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da yapılan açıklamalarda, akustik travma olarak da bilinen yüksek sese maruz kalan bireylerin; işitme kaybı başta olmak üzere çeşitli pek çok hastalığa neden olduğu belirtilmişti. Gürültü hassasiyeti bulunan bireylerin daha dikkatli olması noktasında uyarılar da yapılmıştı.

Çevre Kanunu Gürültü Cezası kapsamında standartlara aykırı gürültü ve titreşime neden olan kişiler ve konutlar için 400 lira idari para cezası uygulanırken, ulaşım araçları için bin 200 lira, işyerleri ve atölyeler için 4 bin lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 12 bin lira idari para cezası uygulanabiliyor.