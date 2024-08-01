Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı Eşbaşkan Abdullah Zeydan başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda kent ulaşımına dair önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı, Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Erol Demir, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Şoförler Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşıma Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı 8. Bölge Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Gar Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

BELEDİYEYE AİT MOR OTOBÜSLERE ZAM YAPILMAYACAK

11 gündem maddesi, 4 alt komisyon gündemi ve 6 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; Van Şehir merkezi, ilçeler arası ve ilçe merkezlerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüslerinin mevcut güzergâhlarına, Bahçesaray ilçe merkezi, Erciş ilçe merkezi ve Erciş kadınlar plajı güzergâhının eklenmesi kararlaştırıldı.

Kentte elektrikli skuter (e-skuter} işletmeciliği yapan YAPIDROM Teknoloji Anonim Şirketi’nin bir yıllık süre uzatımı, Van ili ve ilçe sınırları içinde hizmet veren H (Halk Otobüsü), M (Minibüs), V (Minibüs), T (Taksi) ve S (Servis) plakalı toplu taşıma araçları ve gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler, artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 25 zam yapılması kararlaştırılırken, Van-Bahçesaray güzergahında toplu taşıma hizmeti yürüten Belediyeye ait otobüs rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi de 120 TL olan tam yolcu ücretinin 100 TL’ye indirilmesi kararı alındı.

Belediyenin diğer mor otobüslerine ise zam yapılmayacak.

Ayrıca kentteki engelli vatandaşları yakından ilgilendiren beşinci gündem maddesinde engellilerin toplu taşımda kullandıkları ücretsiz otobüs kartlarının sağlık kurulu raporu süresi ise entegre edilmesini içeren, “İlimiz sınırları içinde 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz seyahat hakkına sahip engellilerin, otobüs kartlarının her yıl vizeleme yapılması zorunluluğu, engellilere tanınan hakların etkin ve eksiksiz kullanılabilmesi için engelli otobüs kartlarının sağlık kurulu raporu süresi boyunca vize yenileme işlemine gerek olmamasına yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçilik Kurumunun söz konusu tavsiyenin UKOME kurulunda değerlendirilmesi talebi” de görüşülerek karara bağlandı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN İNDİRİMLİ TARİFE

Toplantının komisyon gündemlerinde ise UKOME kurulunun Mayıs ayı toplantısında gündeme alınarak, UKOME alt komisyonuna havale edilen; özel gereksinimli çocuklar için, okul servis ücretleri belirlenirken, indirimli bir tarife uygulanması talebi de görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca bazı ilçelerde bulunan taksi durak yerlerinin değiştirilmesi talebi de görüşüldü.

BELEDİYEYE AİT OTOBÜSLERİN TÜM GÜZERGAHLARI GÜNCELLENİYOR

Toplantıda görüşülen ek gündem maddelerinde ise kent merkezi ve Erciş ilçesinde hizmet veren Belediyeye ait otobüslerin tüm güzergâhlarının güncellenmesi, İpekyolu Belediyesince talep edilen Kazım Karabekir Bulvarı ile Cumhuriyet, İskele, Koçibey, Sıhke ve Zübeyde Hanım Caddelerinde yapılacak yapılara otopark yapılmamasına yönelik UKOME kurulu tarafından değerlendirilmesi talebi ile minibüs ve taksi durak ve güzergah değişikliği talepleri gibi konular görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcıların kent ulaşımına dair görüş alışverişinin ardından sona erdi.