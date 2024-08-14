Van’da yaşayanların merakla beklediği ulaşım zammı sonunda netleşti! UKOME’nin Ağustos ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Van halkının cebini yakacak bu yeni fiyatlar, yarından itibaren (14 Ağustos 2024) resmen uygulanmaya başlanacak.

Van’da Ulaşımda Neler Değişecek?

UKOME’nin aldığı karar ile birlikte Van’daki toplu taşıma ücretleri ciddi bir artış gösterdi. Zamdan önce 13.50 TL olan tam ücret, artık 17 TL olacak. Öğrenciler için de kötü haber geldi; 10 TL olan öğrenci ücreti, 12.50 TL’ye yükseltildi. Kampüs bölgesine seyahat edenler için ise tam ücret 20 TL, öğrenci ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

Mor Otobüsler Fiyatını Korumaya Devam Ediyor!

Özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler zamlı tarifeye geçerken, belediyeye ait mor otobüsler bu zam dalgasından etkilenmedi. Mor otobüsler, zam öncesi fiyatlardan yolcu taşımaya devam edecek. Bu durum, özellikle bütçesini düşünen Vanlılar için büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul’un yaptığı açıklamada, zammın uygulanma tarihini netleştirdi ve yeni fiyatları duyurdu. Van halkı, bu yeni zamlarla birlikte toplu taşıma masraflarında önemli bir artışla karşı karşıya kalacak.

Sonuç: Yarın Sabah Cüzdanınıza Dikkat Edin!

Yarın sabah toplu taşımaya bindiğinizde cüzdanınıza dikkat edin; çünkü Van’daki ulaşım ücretleri artık hiç de eskisi gibi olmayacak. Bu zam, Van halkının bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.