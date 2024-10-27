Sonbahar mevsimiyle beraber vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi turşu hazırlıklarını sürdürdü. Kışlık erzak hazırlama telaşına giren vatandaşlar turşu ve konserve yapımında kullanılan sebzeler için pazarların ve manavların yolunu tuttu.

Geçtiğimiz hafta turşuluk ürünlerin fiyatları normal seviyede satışa sunulurken son günlerde bazı ürünlere yüksek oranda zam geldiği görüldü.

Özellikle turşu kullanımında en çok tercih edilen kornişon, fiyatı ile zirvede yerini aldı. Geçtiğimiz hafta kilosu 30 ila 60 TL arasında değişen kornişonun fiyatı şimdilerde 125 TL’den satışa sunuluyor.

“SOĞUK HAVA FİYATLARI ETKİLEDİ”

Son birkaç gün içinde fiyatların yükseldiğini ifade eden esnaf Sadettin Oktay, “Havaların soğumasıyla beraber Van’daki sebzeler bitme noktasına geldi. Özellikle Gevaş ve Erciş ilçelerinde üretilen sebzeler hava şartlarından dolayı sezonu kapattı. Antalya ve Mersin gibi illerden de sebze çok az gelmeye başladı. Ürün az olunca maalesef fiyatlar da maliyetten dolayı yükselmeye başlıyor. Bunlardan en çok etkilenen de turşuluk sebzeler. Geçtiğimiz hafta 30 ile 60 TL arasında sattığımız kornişonun kilo fiyatı 125 TL’ye çıktı. Durum böyle olunca vatandaşlar da haklı olarak tepki gösterebiliyor. Vatandaşlar geçtiğimiz hafta 10 ila 20 kilo kornişon alırken şu an fiyatlardan dolayı 2-3 kilo alıp tepkiyle ayrılıyor” dedi.

Diğer turşuluk ürünlerin de fiyatları yükseldi diyen esnaf Oktay, “Şu an acur 75 TL, kıl biber 100 TL, jalapeno 50 TL ve tombul biber ise 100 TL civarında. Öte yandan domates 45 TL, salatalık 50 TL, sivri biber 75 TL, havuç 35 TL, karnabahar 75 TL, kara lahana 35 TL ve limon ise 35 TL ile tezgahlarda yerini alıyor” ifadelerini kullandı.