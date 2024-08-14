Van, Doğu Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olarak, yerel festivallerin unutulmaya yüz tuttuğu bir döneme girdi. Eskiden su sporları ve off-shore yarışları gibi etkinliklerle anılan Van, artık bu tür festivallerin eksikliğini derinden hissediyor. Son günlerde Hakkari'de gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Cilo Festivali, Van’ın festival açlığını yeniden gündeme getirdi. Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, bu duruma dikkat çekerek Van’ın turizmi canlandıracak yerel festivallere acilen ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tunçdemir: Festivaller Turizm Patlaması Yaratır

Abdullah Tunçdemir, festivallerin bir şehre kattığı değerin altını çizerek, bu tür etkinliklerin turist akınına sebep olduğunu ve bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti. Festivallerin düzenlendiği dönemlerde, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde, bu bölgelerde önemli bir ekonomik hareketlilik yaşandığını belirtti. Ayrıca, farklı kültürlerden gelen turistlerin yerel halkla etkileşim içinde bulunmasının, turizm algısını olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Van Festivallerden Mahrum Kaldı

Van’ın doğal güzellikleri, tarihi mirası ve turistik potansiyeli göz önüne alındığında, bu şehirde yerel festivallerin olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Tunçdemir, Van’ın yaylaları ve gölleriyle her mevsim festivallere ev sahipliği yapabilecek bir şehir olduğunu ve bu tür etkinliklerin Van’ın tanıtımı için son derece önemli olduğunu belirtti.

Hakkari’den Örnek: Cilo Festivali’nin Büyük Başarısı

Tunçdemir, Hakkari’de gerçekleştirilen Cilo Festivali’nin başarısından örnek vererek, benzer organizasyonların Van’da da düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin, bölgenin turizmine büyük katkılar sağlayacağını ve Van’ın da bu organizasyonlarla tanınan bir şehir haline gelebileceğini söyledi.

Van’ın Turizm Kurtuluşu Yerel Festivallerde Gizli

Van’ın son yıllarda turizmde zor zamanlar geçirdiğini belirten Tunçdemir, yerel festivallerin bu durumu değiştirebileceğini ve turizmi canlandırabileceğini ifade etti. Van’ın sadece İranlı turistlere bağlı bir turizm anlayışından çıkması gerektiğini ve iç turizmin de geliştirilmesi gerektiğini savunan Tunçdemir, yerel festivallerin Van’ın turizm hareketliliğini artıracağını belirtti.

Van’da Alternatif Turizmle Yükseliş Dönemi Başlasın

Tunçdemir, Van’da alternatif turizm türlerinin artırılması gerektiğini vurguladı ve yerel festivallerin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Van’ın doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön planda olması gerektiğini belirten Tunçdemir, bu tür organizasyonların Van’ın turizm pazarını genişleteceğini ve şehri cazibe merkezi haline getireceğini ifade etti.