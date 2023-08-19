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Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil, ilk önce şarampole yuvarlandı, ardından elektrik direğine çarptı. Trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların şarampolden ambulansa taşınmasında vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Yaralılar, daha sonra tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Otomobil içerisinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise yarım saatlik çalışma sunucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. iha