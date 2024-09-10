Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş başkanlığında düzenlenen toplantıya müdürlük personeli yanı sıra Van ilinde yer alan Ziraat Odaları temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 2025 ile 2027 yılları arasında yapılacak olan bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer tarımsal desteklemelere yönelik ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çiftçilerin hangi alanda ve hangi ürünün ne kadar destekleneceğine dair çalışmaların ele alındığı ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ ile beraber çiftçiler, planlı üretime yönlendirilerek, plansız üretimin önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu program dahilinde temel desteklerin yanı sıra; verim ve kalitenin arttırılması da amaçlanan hedefler arasında yer alıyor.