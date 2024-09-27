767 Yıllık Mirasın Korunması İçin Çalışmalar Başladı

Bu tarihi yapı, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir eser olarak öne çıkıyor Van Valisi Ozan Balcı, caminin restorasyon sürecini yerinde inceleyerek, projeyi yürüten yetkililerden detaylı bilgi aldı. Vali, bu önemli eserin geleceğe taşınması için özveriyle çalıştıklarını vurguladı ve Van’ın tarihi değerlerine sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

Şehir için Kritik Öneme Sahip Projeler

Balcı, restorasyonun sadece fiziksel bir çalışma olmadığını, aynı zamanda Van’ın tarihi ve kültürel dokusunu yeniden canlandırma çabası olduğunu belirtti. Bu eser, şehrin imarına ve tarihine yapılan katkılara önemli bir örnek teşkil ediyor.

Kültürel Mirasın Gelecek Kuşaklara Aktarılması

İzzettin Şir Camii’nin restorasyonunun tamamlandığında ibadete açılacağını açıklayan Vali Balcı, bu süreçte emeği geçen tüm mimar ve mühendislerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na teşekkür etti.

Van’ın Tarihi Zenginlikleriyle Gurur Duyuyoruz

Vali, restorasyonun ardından Van’ın tarihi eserlerinden birini daha gelecek nesillere kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade ederek, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı. Bu çalışma, Van’ın geçmişine ve geleceğine ışık tutacak bir adım olarak değerlendiriliyor.