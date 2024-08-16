Son aylarda Gazze'de yaşanan insani trajediler, dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. 7 Ekim'den itibaren, Siyonist işgal rejimine destek veren markaların ürünlerini boykot etmeye başlayan duyarlı esnafların sayısı hızla artıyor. Bu hareketin örneklerinden biri de Van'da dikkat çeken bir marketten geldi: Olgun Gross Market, işgal rejimine ekonomik destek sağlayan ürünleri raflarından kaldırdı!

Ne Oluyor?

Son aylarda Filistin'deki soykırım ve vahşetler, uluslararası düzeyde geniş çaplı bir boykot hareketine neden oldu. Türkiye'de de bu boykota büyük bir destek söz konusu. Van'daki Olgun Gross Market, işgal rejimiyle bağlantılı ürünleri Ekim ayından itibaren satmama kararı aldı.

Kimler Bu Kararı Aldı?

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Olgun Gross Market'in sahibi Davut Olgun, boykot hareketine öncülük ediyor. Olgun, marketin kapısına "Boykotta biz de varız" yazılı bir ilan asarak, toplumun bu hareketi desteklemesini teşvik ediyor.

Ne Zaman ve Nerede Başladı?

Boykot hareketi, 7 Ekim'de Gazze'de yaşanan olayların ardından başladı. Olgun Gross Market, bu tarihten itibaren boykot listesinde yer alan ürünleri raflarından kaldırarak örnek bir adım attı.

Neden Boykot Ediliyor?

İşgal rejimine ekonomik destek sağlayan markaların ürünlerinin satılmaması, bu markaların finansal olarak zarar görmesini ve böylece işgal rejimine karşı bir duruş sergilenmesini amaçlıyor. Davut Olgun, bu kararın insanlık ve Müslümanlık gereği olduğunu belirtiyor.

Nasıl Tepkiler Alındı?

Olgun Gross Market'in aldığı karar, toplumda olumlu tepkilerle karşılandı. Marketin ciroları, boykot hareketinin yankı bulmasıyla birlikte %25 ila %35 arasında bir artış gösterdi. Ancak, bazı vatandaşlar olumsuz tepkiler de verdi. Bununla birlikte, birçok kişi yerli ürünlere yönelmenin önemini vurguluyor.

Vatandaşların ve Esnafların Tepkileri Neler?

Davut Olgun, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Rızıklar dağıtılmıştır, belliidir. Bu eli kanlı katillerin mallarını satmasak dahi bizim rızkımız belirlenmiştir” diyor. Ayrıca, boykotun önemini vurgulayarak, yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ne Gibi Alternatifler Var?

Olgun, yerli ürünlere destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesinin arttığını ve bu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Evde boykot ürünlerinin bulunmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, alternatif ürünlerin fazlalığının altını çiziyor.