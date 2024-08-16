Ne oldu?

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Bahçıvan Mahallesi, adeta sular altında kaldı. Yanlış yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle kapanan rögar kapakları, yağmur sularının tahliye edilmesini engelledi ve mahallede göle dönüşen sokaklar ortaya çıktı.

Kim etkileniyor?

Bu durumdan en çok etkilenenler, Bahçıvan Mahallesi sakinleri oldu. Mahalle muhtarı Nurten Sağlam, yaşanan bu sorunu defalarca yetkililere bildirmesine rağmen çözüm bulunmadığını belirtti. Muhtar Sağlam, mahalle sakinlerinin evlerine girebilmek için neredeyse kayık kullanmak zorunda kaldığını vurguladı.

Nerede yaşandı?

Olay, Van’ın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde gerçekleşti. Bu mahalle, şehrin kalbinde yer alıyor ve yaşanan sorun, Van’ın merkezinde ciddi bir altyapı eksikliğini gözler önüne seriyor.

Ne zaman başladı?

Bu su birikintisi sorunu, yağmur yağışlarıyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Ancak, muhtar Nurten Sağlam, bu sorunun uzun süredir devam ettiğini ve çözüm için birçok kez dilekçe verdiğini ifade etti.

Neden bu hale geldi?

Rögar kapaklarının asfaltlama sırasında kapatılması, suyun drenajını engelledi ve bu durum mahalleyi adeta bir göl haline getirdi. Belediyenin bu soruna kayıtsız kalması, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Nasıl gelişti?

Muhtar Nurten Sağlam, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, yaşanan bu duruma dikkat çekti. Belediyeye defalarca başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirten Sağlam, yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu. Mahalledeki su baskınlarının çözülmesi için kış gelmeden müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç: Bahçıvan Mahallesi sakinleri, göle dönen sokaklarda çaresizce çözüm bekliyor. Muhtarın çabaları şu ana kadar sonuçsuz kalmış olsa da, mahalle halkı bu altyapı sorununun bir an önce çözülmesini talep ediyor. Eğer önlem alınmazsa, kışın gelmesiyle birlikte durumun daha da kötüleşmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.