Kırsal Alanda Sac Soba Talebi Patladı

Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için 'sac soba' üretimi, adeta bir hayati ihtiyaç haline geldi Geleneksel Üretim, Modern İhtiyaçlar

Sobacılar çarşısı, Van’ın en köklü ticaret merkezlerinden biri olarak bilinirken, bu yıl imalat yapan esnaf, sezonu önceki yıllara göre çok daha erken açtı. Kent merkezinde doğal gazın yaygınlaşması, soba imalatı ve tamiratı yapanların işlerini büyük ölçüde etkileyip azalttığı bir dönemde, kırsal alanlardaki talep artışı, esnaf için yeni bir umut kapısı aralamış durumda.

Kışın Vazgeçilmezi: Tezek Soba

Kırsal mahallelerde özellikle 'tezek sobası' veya 'kara soba' olarak adlandırılan sac sobalara olan ilgi, vatandaşların soğuk kış günlerinde en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Son dönemlerde kömür fiyatlarının yükselmesi, insanları turbo sobalardan uzaklaştırarak, daha ekonomik olan sac sobalara yönlendirmiştir.

Soba İmalatında Hızlı ve Yoğun Çalışmalar

İmalatçı Metin Akcan, bu yıl hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin, üretim sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Bu durum, esnaf için beklenmedik bir yoğunluk yaratırken, soba üretimi için hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü vurguluyor. Doğal gazın ulaşmadığı bölgelere gönderilen tezek sobaları, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılarken, dışarıdan gelen hazır sobalara olan talep de artmış durumda.

Daha İyi Hizmet İçin Erken Talepler Şart

Akcan, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için taleplerini erkenden iletmeleri gerektiğini ifade ediyor. Eleman sayısındaki yetersizlik nedeniyle, belirli kişilerin bu üretim işini üstlendiği ve dolayısıyla üretim sürecinin belirli bir hızda ilerlediği anlaşılıyor. Hem esnafın hem de tüketicilerin kışa daha hazırlıklı girmesi için erken hareket etmenin önemi gün yüzüne çıkıyor.