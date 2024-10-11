Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda kurulan Kubbetüs Sahra Çadırı'nda kermesler, fotoğraf sergileri, Filistin temalı ürünler ve farklı etkinlikler düzenleniyor. Van'da, siyonist işgal rejiminin Filistin ve Lübnan halkına yönelik devam eden saldırılarını kınamak, Filistin ve Lübnan halkına destek vermek amacıyla Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda kurulan Kubbetüs Sahra Çadırı'nda siyonizme karşı insanlık nöbeti başladı. Kurulan çadırda siyonist işgal rejiminin Filistin halkına yönelik yaptığı katliamlar ve neden olduğu vahşeti gösteren resim sergisi, kermesler, Filistin temalı ürünler ve Filistin halkına ulaştırılmak üzere yardım kampanyaları düzenleniyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 369 gündür gerçekleştirdiği saldırıların bilançosuna ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 saldırıda 45 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 10'a, yaralı sayısının 97 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

SU VE İLAÇ GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların dördüncü gününde bölgedeki durumun çok kötü olduğunu duyurdu. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliye'de dört gündür düzenlediği geniş çaplı saldırılar ve gıda, su, ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı katliamlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı vurgulandı. Bu kapsamda Van'da kurulan Kubbetüs Sahra Çadırı'nda Filistin ve Lübnan'da yaşanan soykırıma bir kez daha dikkat çekilecek.