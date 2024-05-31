Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde seyyar satıcılık yapanlar ve kaldırım işgaline karşı denetimlerini sürdürüyor.

Esnaf ve yurttaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirdiği belirtilen zabıta ekiplerinin, seyyar satıcılar ve yaya yolunu işgal edenleri uyardığı, uyarılara aldırış etmeyenlerin ise ürünlerine el konulduğu kaydedildi.

50 zabıtadan oluşan kalabalık bir ekiple denetim yaptıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Cahit Turan, denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Zabıta Daire Başkanı Turan, “Eşbaşkanlarımızın talimatları doğrultusunda koordinasyon halinde yaptığımız çalışmalarla halk sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar ve kaldırım işgaline karşı denetim yaptık.

Bu noktada halkımızdan gelen şikâyetleri değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 alandadırlar. Sadece kaldırım işgali ve seyyar satıcı değil her alanda denetimlerimiz devam edecek.” dedi.

Kent genelinde ana arterleri işgal ederek yaya ve araç trafiğini engelleyenler ile ilgili denetimlerin artarak süreceği bildirildi.