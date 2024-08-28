Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 65 AD 573 Tofaş marka otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın bir anda otomobili sardı. Sürücü M.B., otomobilden inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA