Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van'ın iç sularında sazangiller için 15 Mayıs tarihinde alınan avlanma yasağının sona erdiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "16 Ağustos itibariyle ilimiz iç sularında sazangiller av yasağı dönemi sona ermiştir. Av yasağı süresince, jandarma ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri tarafından kaçak avcılık yapan 8 kişiye 71.344 TL’lik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 33 kilogram canlı ve 69 kilogram ölü olmak üzere toplam 102 kilogram sazan balığına ve 13 adet av aracına el konuldu. Canlı olan sazan balıkları doğal yaşam alanı olan sulara iade edildi. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, 6/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye duyarlı olmaları ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir" denildi.

Kaynak: İHA